Francoforte: accelera Zalando

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che vende calzature e moda online , che mostra una salita bruciante del 4,19% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Zalando . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,82 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,48. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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