Francoforte: accelera Zalando
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che vende calzature e moda online, che mostra una salita bruciante del 4,19% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Zalando. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,82 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,48. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```