Francoforte: andamento sostenuto per Bechtle

(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi IT , con un rialzo del 2,34%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della società di soluzioni informatiche mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 33,48 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,52. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```