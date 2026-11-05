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Francoforte: scatto rialzista per Bechtle

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scatto rialzista per Bechtle
Grande giornata per il fornitore di servizi IT, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,79%.
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