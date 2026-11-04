Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,86%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12,35 Euro. Supporto a 11,95. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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