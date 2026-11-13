Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca , che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,24%, rispetto a -0,79% del MDAX ).





Il quadro tecnico di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 13,62 Euro. Rischio di discesa fino a 13,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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