Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca , che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,77%, rispetto a -0,33% del MDAX ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,25 Euro. Primo supporto a 13,06. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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