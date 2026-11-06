Francoforte: in calo Adidas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di calzature sportive , che presenta una flessione del 2,70% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Adidas rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 175,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 173,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 178,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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