Francoforte: rosso per Adidas

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di calzature sportive , con una flessione dell'1,89%.



La tendenza ad una settimana di Adidas è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader europeo dell'abbigliamento sportivo . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 176 Euro. Primo supporto visto a 172,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 170,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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