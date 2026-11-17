Francoforte: rosso per Adidas
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di calzature sportive, con una flessione dell'1,89%.
La tendenza ad una settimana di Adidas è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader europeo dell'abbigliamento sportivo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 176 Euro. Primo supporto visto a 172,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 170,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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