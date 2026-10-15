Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore tedesco di rame , che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.



L'andamento di Aurubis nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big europea del rame , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 151,5 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 153,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 150,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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