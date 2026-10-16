Dl bollette: intesa Roma-Bruxelles, verso tetto a gas

(Teleborsa) - Il Governo italiano e la Commissione europea hanno raggiunto un'intesa comune sulle misure previste dal Dl Bollette (decreto-legge 21/2026), nel pieno rispetto del Middle East State Aid Framework (Metsaf) e della normativa settoriale. Lo rende noto Palazzo Chigi. Dl Bollette: intesa Italia-Commissione Ue

Ciò - si legge - fa seguito a intensi e costruttivi scambi tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, con l’obiettivo comune di attenuare l’impatto dei costi energetici e limitare l’effetto dell’aumento dei prezzi del gas sul prezzo dell’energia elettrica per le famiglie e le imprese, preservando al contempo la parità di condizioni nel mercato interno minimizzando le distorsioni.



Su questa base, l’Italia notificherà le misure temporanee alla Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato e la Commissione le valuterà in via prioritaria. La soddisfazione di Pichetto

"Esprimo soddisfazione per l'accordo politico preliminare raggiunto tra il Governo italiano e la commissione europea sulle misure previste dal decreto bollette. È un primo passo importante, frutto di un confronto intenso e costruttivo, che consente di perseguire il nostro obiettivo prioritario: attenuare l'impatto dei costi energetici su famiglie e imprese, limitando gli effetti dell'aumento del prezzo del gas sul costo dell'elettricità", è il commento del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "In una fase ancora caratterizzata da forti incertezze sui mercati energetici continuiamo a lavorare con pragmatismo per contenere i costi dell'energia e sostenere la competitività del nostro sistema produttivo - aggiunge - a breve notificheremo alla commissione Ue un nuovo testo della norma coerente con il quadro temporaneo di aiuti di stato per la crisi in Medio Oriente (Metsaf), al fine di finalizzare l'accordo formale". Urso: "beneficio sia per le imprese che per le famiglie"

Grazie all'accordo tra il Governo italiano e la commissione europea sul Dl bollette "potremo utilizzare risorse che sono già state destinate al decreto per compensare le imprese dalle distorsioni del grave meccanismo, per noi folle, degli Ets. Questo è un beneficio sia per le imprese che per le famiglie", gli fa eco il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine del 41esimo convegno dei Giovani di Confindustria

Condividi

```