Invito all'acquisto per Kimco Realty
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Ribasso composto e controllato per il fondo d'investimento immobiliare, componente dell'S&P-500, che archivia la sessione in flessione dello 0,32% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 24,99 USD, con stop loss individuato a quota 15,63 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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