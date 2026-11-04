Londra: amplia l'ascesa Lion Finance Group
(Teleborsa) - Rialzo per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,79%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lion Finance Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 122,1 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 129,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 117,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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