Londra: amplia l'ascesa Lion Finance Group

(Teleborsa) - Rialzo per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,79%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lion Finance Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 122,1 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 129,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 117,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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