Londra: scambi in positivo per Weir Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che tratta in utile del 2,75% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Weir Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Weir Group rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Weir Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,43 sterline con area di resistenza individuata a quota 27,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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