Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,29%.
Lo scenario su base settimanale di Banco Santander rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,33 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,57. Il peggioramento dell'istituto di credito spagnolo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```