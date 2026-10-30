Milano 12:19
49.601 -0,80%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:19
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Francoforte 12:19
25.889 -0,58%

Madrid: si concentrano le vendite su BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su BBVA
Composto ribasso per Banco di Bilbao, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.
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