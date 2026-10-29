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BBVA scambia in rosso a Madrid

Migliori e peggiori, In breve
BBVA scambia in rosso a Madrid
In forte ribasso Banco di Bilbao, che mostra un -5,12%.
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