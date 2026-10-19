Milano 11:51
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Nasdaq 16-ott
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Dow Jones 16-ott
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Londra 11:51
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Francoforte 11:51
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Madrid: giornata depressa per BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per BBVA
Retrocede Banco di Bilbao, con un ribasso dell'1,81%.
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