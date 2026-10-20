Male Siltronic sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di wafer di silicio , che passa di mano in perdita del 5,18%.



La tendenza ad una settimana di Siltronic è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società di materiali per semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 64,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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