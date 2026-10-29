Caterpillar, ricavi in crescita del 17% nel terzo trimestre. Portafoglio ordini record

(Teleborsa) - Caterpillar ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi pari a 20,7 miliardi di dollari, in crescita del 17% rispetto ai 17,6 miliardi dello stesso periodo del 2025. L'aumento è dovuto principalmente a maggiori volumi di vendita per 2,2 miliardi di dollari e a un effetto prezzo favorevole per 663 milioni.



Il margine operativo è salito al 20,4%, dal 17,3% del terzo trimestre 2025, mentre quello rettificato si è attestato al 20,6%, dal 17,5%. L'utile per azione è stato di 7,13 dollari, contro i 4,88 dollari di un anno prima, mentre l'utile per azione rettificato, che esclude i costi di ristrutturazione, è salito a 7,20 dollari dai 4,95 dollari del terzo trimestre 2025.



Il flusso di cassa operativo del gruppo è stato pari a 4,4 miliardi di dollari e la liquidità a fine trimestre ammontava a 7,9 miliardi. Nel periodo Caterpillar ha destinato 1,2 miliardi al riacquisto di azioni proprie e 0,7 miliardi al pagamento di dividendi.



"I risultati del terzo trimestre riflettono la solidità dei nostri mercati finali, con forti ritmi di ordini e un portafoglio ordini record - ha dichiarato il CEO Joe Creed - Il nostro team continua a realizzare le priorità strategiche in un contesto dinamico, posizionandoci per un anno solido e generando valore di lungo termine per clienti e azionisti".







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