New York: pioggia di acquisti su GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico , che scambia in rialzo dell'8,39%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a GE Healthcare Technologies rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di GE Healthcare Technologies mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 88,98 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 84,38. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 93,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```