New York: Vertiv Holdings si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che passa di mano in perdita del 13,68%.
L'andamento di Vertiv Holdings nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Vertiv Holdings. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 215 USD. Primo supporto visto a 197,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 191,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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