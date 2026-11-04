New York: Vertiv Holdings si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche , che passa di mano in perdita del 13,68%.



L'andamento di Vertiv Holdings nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Vertiv Holdings . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 215 USD. Primo supporto visto a 197,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 191,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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