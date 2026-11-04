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Vertiv Holdings scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Vertiv Holdings scivola in fondo al mercato di New York
A picco la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che presenta un pessimo -13,68%.
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