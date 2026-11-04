Parigi: andamento sostenuto per Hermes

(Teleborsa) - Bene la maison di moda francese , con un rialzo del 2,29%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Hermes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,83%, rispetto a +3,22% dell' indice di Parigi ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Hermes restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 1.317 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 1.356,5. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 1.396, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```