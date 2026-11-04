Parigi: brillante l'andamento di Engie

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Engie rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Engie . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Engie evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,13 Euro. Primo supporto a 23,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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