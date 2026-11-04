Parigi: brillante l'andamento di Engie
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Engie rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Engie. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Engie evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,13 Euro. Primo supporto a 23,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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