Parigi: giornata depressa per Engie

(Teleborsa) - Retrocede il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , con un ribasso dell'1,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Engie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Engie rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Engie mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 23,05 Euro. Rischio di discesa fino a 22,73 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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