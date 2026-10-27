Milano 14:03
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Parigi: performance negativa per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Engie
Sottotono il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
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