Parigi: scambi al rialzo per Societe Generale

(Teleborsa) - Avanza la big bank francese , che guadagna bene, con una variazione del 3,12%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Societe Generale mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,02%, rispetto a +2,17% dell' indice di Parigi ).





Si indebolisce il quadro tecnico dell' Istituto di credito francese , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 62,64 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 64,01. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 61,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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