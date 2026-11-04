Parigi: scambi al rialzo per Societe Generale
(Teleborsa) - Avanza la big bank francese, che guadagna bene, con una variazione del 3,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Societe Generale mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,02%, rispetto a +2,17% dell'indice di Parigi).
Si indebolisce il quadro tecnico dell'Istituto di credito francese, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 62,64 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 64,01. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 61,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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