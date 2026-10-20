Parigi: in calo Societe Generale
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big bank francese, con una flessione del 2,25%.
La tendenza ad una settimana di Societe Generale è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'Istituto di credito francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 60,31 Euro con tetto rappresentato dall'area 61,89. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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