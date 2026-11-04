Milano 17:17
51.199 +2,52%
Nasdaq 17:17
28.478 +1,06%
Dow Jones 17:17
53.111 +2,56%
Londra 17:17
10.851 +2,00%
Francoforte 17:16
26.512 +2,50%

Perde Lumentum Holdings sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Lumentum Holdings sul mercato di New York
Ribasso scomposto per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che esibisce una perdita secca del 6,69% sui valori precedenti.
Condividi
```