BPER Banca, acquistate oltre 2,8 milioni di azioni proprie

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 2.820.000 azioni tra il 9 e il 15 ottobre, a un prezzo medio di 13,5345 euro per azione.



Al 15 ottobre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 17.657.122 azioni, pari a circa lo 0,84% del capitale sociale. L'esecuzione è affidata a Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.





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