BPER Banca aggiorna il buyback, acquistate altre 2,75 milioni di azioni

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 2.750.000 azioni tra il 16 e il 22 ottobre, a un prezzo medio di 13,1209 euro per azione.



Al 22 ottobre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 20.407.122 azioni, pari a circa lo 0,97% del capitale sociale. L'esecuzione è affidata a Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.





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