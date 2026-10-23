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BPER Banca aggiorna il buyback, acquistate altre 2,75 milioni di azioni

Azioni proprie, Finanza
BPER Banca aggiorna il buyback, acquistate altre 2,75 milioni di azioni
(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 2.750.000 azioni tra il 16 e il 22 ottobre, a un prezzo medio di 13,1209 euro per azione.

Al 22 ottobre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 20.407.122 azioni, pari a circa lo 0,97% del capitale sociale. L'esecuzione è affidata a Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.

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