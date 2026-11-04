Piazza Affari: scambi in positivo per Telecom Italia
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Telecom, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,719 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,851. Il peggioramento dell'azienda telefonica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,633.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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