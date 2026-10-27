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Effervescente l'indice del settore telecomunicazioni (+1,51%), scambi al rialzo per Telecom Italia

Finanza, Indici settoriali
Effervescente l'indice del settore telecomunicazioni (+1,51%), scambi al rialzo per Telecom Italia
(Teleborsa) - Slancio per il comparto telecomunicazioni in Italia che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications avvia a quota 12.242,6, con un miglioramento di 186,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'indice EURO STOXX Telecommunications che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 344, dopo un avvio a 343.

Tra le azioni più importanti del comparto telecomunicazioni di Milano, risultato positivo per Telecom Italia, che lievita del 3,21%.

Tra le small-cap di Milano, rialzo marcato per Unidata, che archivia la sessione in utile dell'1,92% sui valori precedenti.

Moderatamente al rialzo la prestazione di Tesselis, che chiude con una variazione percentuale dello 0,97%.

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