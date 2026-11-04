RedFish LongTerm Capital lancia OPS parziale su Innovative-RFK per maggiore integrazione

(Teleborsa) - Il CdA di RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria parziale sulle azioni ordinarie di Innovative-RFK , quotate su Euronext Access Paris. L'offerta avrà ad oggetto un numero massimo di 2.485.839 azioni I-RFK, determinato in modo tale che, sommando le azioni I-RFK già acquisite per effetto degli accordi di conferimento e il quantitativo massimo acquistabile nell'ambito dell'offerta, la partecipazione complessiva detenibile dall'offerente non superi l'80% del capitale sociale. L'offerta è finalizzata a conseguire l'integrazione strategica tra l'offerente e l'emittente.



Per ciascuna azione I-RFK portata in adesione, l'offerente riconoscerà un corrispettivo unitario pari a 1 azione ordinaria dell'offerente di nuova emissione, ad un prezzo unitario di emissione pari a 1,80 euro per azione.



Nell'ambito dell'offerta è prevista l'emissione di azioni ordinarie RFLTC cum remedy share, azioni ordinarie pienamente fungibili con le azioni ordinarie dell'offerente già in circolazione e ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan, alle quali sarà associato il diritto a ricevere, al verificarsi dei presupposti di seguito descritti, ulteriori azioni ordinarie RFLTC, senza ulteriori esborsi a carico dei rispettivi aderenti.



L'offerta è finalizzata all'integrazione, nell'ambito di RFLTC, del portafoglio partecipazioni e dell'esperienza di investimento maturata da Innovative-RFK, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento dell'offerente sul mercato, diversificare il portafoglio investimenti e ridurre la dipendenza dei risultati complessivi dall'andamento delle singole società partecipate. L'offerta non è finalizzata alla revoca delle azioni I-RFK dalle negoziazioni su Euronext Access Paris. Alla data odierna, RFLTC presenta una capitalizzazione di mercato pari a circa 33 milioni di euro. Per effetto del perfezionamento dell'offerta, si prevede che la capitalizzazione pro-forma dell'offerente possa attestarsi nell'ordine di circa 43 milioni di euro. Tale incremento dimensionale è atteso contribuire a rafforzare la visibilità e l'attrattività del titolo RFLTC nei confronti degli investitori istituzionali, inclusi i fondi specializzati nel segmento delle small e mid cap italiane.

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