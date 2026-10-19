RedFish LongTerm Capital, CdA approva prestito obbligazionario fino a 20 milioni al 6%

(Teleborsa) - RedFish LongTerm Capital , holding di partecipazioni industriale specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a conduzione familiare ad elevato potenziale, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato, l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile fino a un massimo di € 20 milioni e il relativo regolamento, con lo scopo di finanziare nuove operazioni di investimento che la Società valuterà a supporto della propria strategia di crescita e di affiancare le società partecipate in un percorso di sviluppo sostenibile, nonché di avere la possibilità di approvvigionarsi delle risorse finanziarie necessarie per rimborsare in futuro i portatori del prestito obbligazionario in essere emesso dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 11 ottobre 2024

denominato “RedFish LongTerm Capital S.p.A. – 6% Sustainable Growth Eur 2024-2029” per complessivi € 15 milioni in tre tranche, in scadenza il 1° dicembre 2029 ma con opzioni di rimborso anticipato a partire da dicembre 2027.



Il nuovo Prestito Obbligazionario denominato “RedFish LongTerm Capital S.p.A. – 6% Sustainable Growth Eur 2026-2031", è caratterizzato da:

(i) un ammontare complessivo massimo in linea capitale pari a € 20.000.000 costituito da massimo n. 2.000 obbligazioni nominative (i "Titoli") del valore nominale unitario di € 10.000,00 ciascuna, di taglio non frazionabile (il "Valore Nominale");

(ii) un saggio di interessi fisso annuo nominale lordo pari al 6%, pagabile mensilmente;

(iii) obbligazioni in Euro non convertibili, non garantite e non subordinate, né condizionate, in forma dematerializzata, accentrate presso Euronext Securities Milan;

(iv) collocamento riservato unicamente ad investitori qualificati (gli “Investitori Qualificati”), intendendosi per tali i soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “Regolamento Prospetto”). Le obbligazioni potranno essere trasferite solamente a Investitori Qualificati, come definiti nel Regolamento del Prestito; in caso contrario il trasferimento non sarà opponibile all'Emittente;

(v) emissione in più tranches, la prima a partire dal 1° dicembre 2026, e le successive decise dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle manifestazioni di interesse di sottoscrizioni preliminari eventualmente ricevute. Il Prestito Obbligazionario ha godimento a partire da ciascuna data di emissione sino al termine massimo di durata del 31 dicembre 2031;

(vi) rimborso in unica soluzione alla scadenza del 31 dicembre 2031, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio o facoltativo. È inoltre prevista un’opzione put per ciascun sottoscrittore, attraverso la quale ciascun obbligazionista avrà la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dell'obbligazione al 36° mese dalla data di emissione, previo invio della relativa comunicazione all'Emittente secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento del Prestito;

(vii) prezzo di rimborso a scadenza alla pari.



Alla data odierna non è prevista l’ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ma la Società si riserva di procedere alla negoziazione sul mercato Euronext Access Milan, riservato agli strumenti obbligazionari, organizzato e gestito da Borsa Italiana, qualora ne sussistano le condizioni o su richiesta degli obbligazionisti.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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