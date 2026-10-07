RedFish Listing Partners, balzo dei ricavi e l'Ebitda riduce il deficit nel primo semestre

Capitale investito netto +39,5%

(Teleborsa) - RedFish Listing Partners , PMI Innovativa, holding di partecipazioni e società di servizi innovativi quotata sul mercato Freiverkehr Börse Düsseldorf, ha archiviato il primo semestre 2026 con un valore della produzione pari a 134 mila euro (10mila euro al 30 giugno 2025)



I ricavi si sono attestati a 127 mila euro (10 mila euro al 30 giugno 2025) e l'EBITDA a -49 mila euro (rispetto a -167 mila al 30 giugno 2025).



I Dividendi e Plusvalenze da cessione di partecipazioni sono state pari a 1,08 milioni (rispetto a 211 mila euro al 30 giugno 2025)



Il Risultato del periodo si è fissato a 143mila euro (rispetto ad una perdita di 76 mila euro al 30 giugno 2025).



Il Capitale investito netto è pari a 30 milioni (rispetto a 21,5 milioni al 31 dicembre 2025; +39,5%) e il Patrimonio netto a 14,4 milioni (12,1 milioni al 31 dicembre 2025)



L'Indebitamento finanziario netto si è attestato a 15,2 milioni rispetto a 9,5 milioni al 31 dicembre 2025 e 7,4 milioni al 30 giugno 2025.



I commenti del management

Paolo Pescetto, presidente del CdA di RFLP, ha così commentato: "I risultati del semestre riflettono una sostanziale ripresa del mercato delle small cap italiane, dopo una fase prolungata di scarsa liquidità e valutazioni compresse. Un segnale particolarmente significativo è la ripartenza delle IPO, che torna a offrire alle PMI un canale concreto di accesso al capitale di rischio e conferma il rinnovato interesse degli investitori per il segmento. A questo contesto si aggiunge la bella performance della controllata Redfish Capital Debt, che ha contribuito in modo rilevante al risultato complessivo del Gruppo e rafforza la diversificazione del nostro modello tra equity e strumenti di debito."



Thomas Avolio, Deputy CEO di RFLP, ha così commentato: "Il primo semestre 2026 conferma la validità della nostra strategia di business e degli investimenti effettuati. Il contesto di mercato si è mantenuto favorevole, sostenuto anche dai flussi in ingresso generati dal nuovo ETF sulle small cap e dal Fondo Nazionale Strategico Indiretto, che hanno riportato attenzione e liquidità sul segmento dove siamo maggiormente investiti. In questo scenario, l'attività di stock picking alla base della nostra allocazione sta producendo i risultati attesi. Nel secondo semestre proseguiremo con una gestione attiva del portafoglio, continuando a ruotare le posizioni e a cogliere le opportunità di presa di profitto, con l'obiettivo di consolidare quanto realizzato e di continuare a creare valore per i nostri azionisti, pur in un contesto che monitoriamo con attenzione."

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