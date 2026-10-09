Trevi, Webuild sale al 27,86% del capitale con nuovi acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di Trevi , Webuild ha acquistato, per il tramite di Intermonte SIM, 109.900 azioni sul mercato nella seduta dell'8 ottobre. Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta.



A seguito degli acquisti effettuati, Webuild verrà a possedere complessivamente 18.271.008 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 27,86% del capitale sociale e dei diritti di voto.

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