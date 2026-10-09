Trevi, Webuild sale al 27,86% del capitale con nuovi acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di Trevi, Webuild ha acquistato, per il tramite di Intermonte SIM, 109.900 azioni sul mercato nella seduta dell'8 ottobre. Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta.
A seguito degli acquisti effettuati, Webuild verrà a possedere complessivamente 18.271.008 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 27,86% del capitale sociale e dei diritti di voto.
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