Trevi, Webuild raggiunge il 28,79% del capitale con nuovi acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di Trevi, Webuild ha acquistato, per il tramite di Intermonte SIM, 607.496 azioni sul mercato nella seduta del 12 ottobre. Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta.
A seguito degli acquisti effettuati, Webuild verrà a possedere complessivamente 18.878.504 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 28,79% del capitale sociale e dei diritti di voto.
```