A Londra, forte ascesa per Croda International

(Teleborsa) - Protagonista la società chimica inglese , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,21%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Croda International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,26%, rispetto a +2,19% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 38,29 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 36,57. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 35,49 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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