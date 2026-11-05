Tapestry migliora le guidance annuali su domanda sostenuta per marchio Coach

(Teleborsa) - Tapestry , società statunitense che controlla marchi lifestyle come Coach e Kate Spade, ha chiuso il primo trimestre 2027 con ricavi pari a 1,9 miliardi di dollari, con un incremento dell'11% su base reported e del 12% su base pro forma rispetto all'anno precedente, trainati da una crescita del 16% del marchio Coach. Il margine lordo è in espansione di 230 punti base su base reported e di 220 punti base su base rettificata. L'utile per azione (EPS) è stato pari a 1,76 dollari, in crescita del 38% rispetto all'anno precedente, mentre su base rettificata pari a 1,82 dollari, con un incremento del 32%.



La società ha restituito agli azionisti circa 700 milioni di dollari attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie; ora ha comunicato un incremento delle previsioni di remunerazione degli azionisti per l'anno fiscale 2027, portandole a 2 miliardi di dollari grazie a ulteriori riacquisti di azioni proprie.



"Il nostro primo trimestre ha segnato un avvio d'anno molto positivo, con una crescita di ricavi, margini e utili superiore alle aspettative e una solida performance a livello globale - ha commentato Joanne Crevoiserat, Chief Executive Officer di Tapestry - La nostra strategia Amplify continua ad attrarre nuovi consumatori verso i nostri marchi, grazie a una combinazione distintiva di creatività, artigianalità e valore. Sulla base di questi eccellenti risultati, stiamo alzando le previsioni per l'intero anno, a conferma della nostra fiducia nella sostenibilità della nostra crescita".



Tapestry ha rivisto al rialzo le previsioni per l'anno fiscale 2027: ricavi compresi tra circa 8,5 e 8,6 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita di circa il 6%-7% a cambi costanti rispetto all'anno precedente (valore superiore alla previsione precedente, compresa tra 8,4 e 8,5 miliardi di dollari); espansione del margine operativo di circa 100 punti base rispetto all'anno precedente (superiore alla stima iniziale, che prevedeva un incremento di circa 50 punti base; utile per azione diluita compreso tra 8,25 e 8,35 dollari, che rappresenta una crescita dal 17% al 18% rispetto all'anno precedente (superiore alla previsione iniziale, che indicava un intervallo tra 7,80 e 7,90 dollari).

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