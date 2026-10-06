Uber acquisisce ezCater per oltre 2 miliardi di dollari

Catering settore importante ed enorme fonte di ricavi per i ristoranti

(Teleborsa) - Uber Technologies ha fatto sapere di avere siglato un accordo per l'acquisizione di ezCater, piattaforma statunitense operante nel settore del catering e dei pasti aziendali, in un'operazione interamente in contanti per un valore di 2,3 miliardi di dollari.



L'acquisizione unirà l'esperienza di ezCater nel catering e nel settore B2B, la portata globale di Uber Eats presso consumatori e ristoranti e le relazioni di Uber for Business con organizzazioni di ogni dimensione. I ristoranti potranno crescere grazie a ordini di maggiore entità e all'acquisizione di nuovi clienti. I clienti potranno trovare e ordinare cibo per gruppi in modo più semplice e affidabile, sia per pasti aziendali che per eventi o incontri conviviali. La società inoltre ha prospettato nuove opportunità di guadagno per i corrieri di Uber Eats.



Negli ultimi dodici mesi, ezCater ha generato un volume di prenotazioni lorde (Gross Bookings) superiore a 2,5 miliardi di dollari, registrando una crescita a due cifre su base annua, con un valore medio degli ordini che supera i 400 dollari. Uber spiega inoltre che l'azienda è redditizia in termini di reddito operativo e prevede che contribuirà positivamente ai margini.



"Il catering è un settore importante e può rappresentare un'enorme fonte di ricavi per i ristoranti", ha dichiarato Dara Khosrowshahi, CEO di Uber. "Nihad e il suo straordinario team hanno creato una piattaforma eccezionale. Grazie alla portata di Uber, possiamo offrire questa esperienza a milioni di clienti in più e aiutare i ristoranti a ottenere un maggior numero di questi ordini di grande valore".

Condividi

```