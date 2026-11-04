Uber Technologies chiude il terzo trimestre in crescita a doppia cifra

EPS atteso tra 0,95 e 0,99 dollari nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2026 le prenotazioni lorde (Gross Bookings) di Uber Technologies sono aumentate del 20% su base annua, attestandosi a 59,8 miliardi di dollari. Il fatturato è cresciuto del 10% a 14,8 miliardi di dollari. L'EBITDA rettificato è migliorato del 31% a 3,0 miliardi, con il relativo margine espresso come percentuale delle prenotazioni lorde al 5,0% (4,5% nel terzo trimestre del 2025). L'utile operativo non-GAAP è cresciuto del 38% a 2,3 miliardi, con il relativo margine al 3,9% (3,4% del terzo trimestre del 2025). L'utile netto non-GAAP è aumentato del 29% a 1,8 miliardi, mentre l'utile per azione non-GAAP (EPS) è salito del 35% a 0,88 dollari. Il flusso di cassa disponibile (free cash flow) è stato pari a 2,5 miliardi di dollari.



Trimestre sostanzialmente in linea con il consensus



Il fatturato del terzo trimestre si è attestato marginalmente al di sotto delle previsioni degli analisti di 14,81 miliardi, mentre l'EPS è risultato leggermente superiore alle stime di 0,87 dollari.



Guidance quarto trimestre 2026



Per gli ultimi tre mesi dell'anno Uber stima Gross Bookings compresi tra 63,25 e 65,25 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita annua compresa tra il 18% e il 22% a tassi di cambio costanti. L'EBITDA rettificato dovrebbe attestarsi tra 3,13 e 3,23 miliardi. L'EPS non-GAAP è visto compreso tra 0,95 e 0,99 dollari, che rappresenta una crescita dal 34% al 39% su base annua.



Il commento del CEO Dara Khosrowshahi



"Uber ha registrato il quinto trimestre consecutivo di crescita delle prenotazioni lorde (Gross Bookings) superiore al 20%, trainata da un numero record di utenti e da un elevato coinvolgimento dei consumatori. Stiamo investendo partendo da una posizione di forza per espandere l’offerta nel settore Mobility, consolidare lo slancio del segmento Delivery e rafforzare il coinvolgimento su tutta la nostra piattaforma. Per quanto riguarda la guida autonoma, il nostro focus è ora sull’esecuzione commerciale: prevediamo la presenza di circa 700 veicoli completamente autonomi sulla piattaforma Uber entro la fine dell’anno e di oltre 2.000 nel 2027".



Il commento del CFO Balaji Krishnamurthy



"Uber continua a trasformare la forte crescita in una maggiore redditività: i margini dell’utile operativo non-GAAP hanno raggiunto il livello record del 3,9% delle prenotazioni lorde, mentre l’EPS non-GAAP è cresciuto del 35%. Le previsioni per il quarto trimestre confermano la nostra fiducia nella solidità del nostro modello finanziario in vista del 2027. Manteniamo un approccio rigoroso nell’allocazione del capitale, fissando standard elevati per gli investimenti nelle nostre attività principali e nello sviluppo della guida autonoma, al fine di sostenere la prossima fase di crescita di Uber".

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