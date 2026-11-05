Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,44%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 26.226,1, mentre i supporti sono stimati a 25.205,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 27.246,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)