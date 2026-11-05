Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,44%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 26.226,1, mentre i supporti sono stimati a 25.205,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 27.246,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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