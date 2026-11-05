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/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,69%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,69%
Il Nikkei 225 esordisce a 62.617,01 punti
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Finanza
05 novembre 2026 - 01.31
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Piccolo passo in avanti per il principale indice azionario giapponese, che avanza dello 0,69%, dopo aver aperto a 62.617,01 punti.
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