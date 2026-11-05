Milano 4-nov
51.031 +2,18%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 +1,79%
Francoforte 4-nov
26.438 +2,22%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,69%

Il Nikkei 225 esordisce a 62.617,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,69%
Piccolo passo in avanti per il principale indice azionario giapponese, che avanza dello 0,69%, dopo aver aperto a 62.617,01 punti.
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