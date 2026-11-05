Milano 13:02
51.161 +0,25%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:02
10.892 +0,58%
Francoforte 13:00
26.643 +0,78%

Borse UE in leggero rialzo, poco mossa Piazza Affari: bene Amplifon e Tenaris

Commento, Finanza, Spread
Borse UE in leggero rialzo, poco mossa Piazza Affari: bene Amplifon e Tenaris
(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

A Piazza Affari corrono Amplifon - premiata dagli investitori in scia ai risultati di GN Hearing (annunciati stamattina dalla capogruppo danese GN), di cui l'azienda ha annunciato l'acquisto lo scorso marzo e il cui closing è atteso entro fine 2026 - e Tenaris dopo la trimestrale sopra le attese.

Sul fronte macroeconomico, a settembre, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio in Italia risultano in lieve aumento in valore (+0,1% vs attese del mercato per un dato invariato) e stazionarie in volume.

In Europa, cala a sorpresa la produzione industriale francese nel mese di settembre 2026, mentre in Germania rimbalzano meno delle attese gli ordinativi all'industria. Accelerano, infine, i prezzi alla produzione della Zona Euro.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,124. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.124,3 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 88,56 dollari per barile.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +102 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,29%.

Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,48%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,56%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,53%.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 51.116 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 53.792 punti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,65%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Tenaris, con un progresso del 4,42%.

Tonica Amplifon che evidenzia un bel vantaggio del 3,66%.

In luce Fineco, con un ampio progresso del 2,21%.

Giornata moderatamente positiva per Banco BPM, che sale di un frazionale +1,44%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -2,05%.

Sotto pressione Leonardo, con un forte ribasso dell'1,62%.

Fiacca Brunello Cucinelli, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.

Discesa modesta per Moncler, che cede un piccolo -1,34%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technogym (+2,51%), Juventus (+2,44%), Ferretti (+2,17%) e Maire (+2,13%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico, che prosegue le contrattazioni a -3,01%.

Soffre BF, che evidenzia una perdita del 2,33%.

Pensosa MFE B, con un calo frazionale dell'1,29%.

Tentenna Rai Way, con un modesto ribasso dell'1,17%.
Condividi
```