Borse UE in leggero rialzo, poco mossa Piazza Affari: bene Amplifon e Tenaris

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano
, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.
A Piazza Affari corrono Amplifon - premiata dagli investitori
in scia ai risultati di GN Hearing
(annunciati stamattina dalla capogruppo danese GN), di cui l'azienda ha annunciato l'acquisto lo scorso marzo e il cui closing è atteso entro fine 2026 - e Tenaris dopo la trimestrale sopra le attese
.
Sul fronte macroeconomico
, a settembre, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio in Italia
risultano in lieve aumento in valore (+0,1% vs attese del mercato per un dato invariato) e stazionarie in volume.
In Europa
, cala a sorpresa la produzione industriale francese
nel mese di settembre 2026, mentre in Germania rimbalzano meno delle attese
gli ordinativi all'industria. Accelerano
, infine, i prezzi alla produzione
della Zona Euro.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,124. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.124,3 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 88,56 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +102 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,29%. Tra gli indici di Eurolandia
sostanzialmente tonico Francoforte
, che registra una plusvalenza dello 0,48%, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,56%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,53%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 51.116 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 53.792 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,49%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,65%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, effervescente Tenaris
, con un progresso del 4,42%.
Tonica Amplifon
che evidenzia un bel vantaggio del 3,66%.
In luce Fineco
, con un ampio progresso del 2,21%.
Giornata moderatamente positiva per Banco BPM
, che sale di un frazionale +1,44%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -2,05%.
Sotto pressione Leonardo
, con un forte ribasso dell'1,62%.
Fiacca Brunello Cucinelli
, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.
Discesa modesta per Moncler
, che cede un piccolo -1,34%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technogym
(+2,51%), Juventus
(+2,44%), Ferretti
(+2,17%) e Maire
(+2,13%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico
, che prosegue le contrattazioni a -3,01%.
Soffre BF
, che evidenzia una perdita del 2,33%.
Pensosa MFE B
, con un calo frazionale dell'1,29%.
Tentenna Rai Way
, con un modesto ribasso dell'1,17%.