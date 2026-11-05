Brilla il mercato americano dopo la netta vittoria dei Democratici nelle midterm

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra in chiusura un balzo del 3,03%; sulla stessa linea, in forte aumento l' S&P-500 , che con il suo +1,58% termina a quota 7.689 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,91%); come pure, effervescente l' S&P 100 (+1,83%).



I rialzi dell'azionario USA sonio stati spinti dal netto calo del prezzo del petrolio e dalla chiarezza riguardo alle vittorie dei Democratici nelle elezioni di metà mandato. Tali dinamiche sono emerse dopo che il vicepresidente JD Vance ha attribuito le sconfitte dei Repubblicani nelle elezioni di martedì al conflitto che coinvolge l'Iran.



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+4,27%), finanziario (+3,46%) e materiali (+3,06%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-4,77%) e beni industriali (-1,11%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, 3M (+9,60%), Microsoft (+6,73%), Sherwin Williams (+6,64%) e Home Depot (+6,58%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar , che ha archiviato la seduta a -5,25%.



Scivola Chevron , con un netto svantaggio del 3,69%.



In rosso Nvidia , che evidenzia un deciso ribasso del 3,17%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano AppLovin (+10,43%), Booking Holdings (+9,83%), Intuitive Surgical (+9,41%) e DoorDash (+8,33%).



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su Datadog , che ha terminato le contrattazioni a -14,42%.



Sensibili perdite per CoreWeave , in calo del 9,90%.



In apnea Seagate Technology , che arretra dell'8,13%.



Tonfo di SanDisk , che mostra una caduta del 7,91%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 05/11/2026

11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 43,28K unità)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 196K unità; preced. 194K unità)

14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 1,4%)

14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,2%)



Venerdì 06/11/2026

14:30 USA: Variazione occupati (atteso 65K unità; preced. 29K unità)

14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,2 punti; preced. 48 punti).

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