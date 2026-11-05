Milano 17:35
50.506 -1,03%
Nasdaq 18:54
26.844 -5,60%
Dow Jones 18:54
51.826 -2,87%
Londra 17:40
10.783 -0,43%
Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

BUND: rendimento 3,24% alle 18:00

In breve, Finanza
BUND: rendimento 3,24% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni decennali della Germania è pari 3,24% alle 18:00.
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