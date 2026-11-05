Milano 17:35
50.506 -1,03%
Nasdaq 18:55
26.833 -5,64%
Dow Jones 18:55
51.814 -2,89%
Londra 17:40
10.783 -0,43%
Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

Giappone: rendimento dei titoli di stato a 10 anni 2,76% alle 18:00

In breve, Finanza
Giappone: rendimento dei titoli di stato a 10 anni 2,76% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni giapponesi è pari 2,76% alle 18:00.
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