Commerzbank, utile record di 2,7 miliardi di euro nei 9 mesi. Lima guidance su margine d'interesse

(Teleborsa) - Commerzbank ha registrato il miglior risultato dei nove mesi nella sua storia. Il risultato operativo è cresciuto del 17%, raggiungendo i 4 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'utile netto è aumentato del 41% a 2,7 miliardi di euro. Il rendimento netto del capitale tangibile (net RoTE) è salito al 12,4% nei primi nove mesi dell'anno. I ricavi sono cresciuti dell'8%, arrivando a 9,7 miliardi di euro, trainati da un incremento dell'8% delle commissioni nette e da un maggiore margine di interesse. Anche la significativa riduzione degli accantonamenti per rischi legali legati ai prestiti in valuta estera presso mBank ha avuto un impatto positivo sui ricavi. Parallelamente, la banca ha migliorato il rapporto costi/ricavi, portandolo al 53% (inclusi i contributi obbligatori) e al 50% (esclusi tali contributi). Nei primi nove mesi, il risultato del rischio si è attestato a -554 milioni di euro, in linea con le aspettative.



"Abbiamo promesso ai nostri stakeholder la creazione di valore a lungo termine - ha dichiarato Bettina Orlopp, CEO di Commerzbank -Con questo risultato record, abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra capacità di mantenere gli impegni. La solidità della nostra performance operativa testimonia il potenziale di Commerzbank".



All'inizio di settembre di quest'anno, la banca ha avviato un ulteriore programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) per un valore massimo di 1,2 miliardi di euro. Ad oggi, è già stato riacquistato circa il 70% del volume previsto. Commerzbank punta a una remunerazione del capitale di circa 3,2 miliardi di euro per l'esercizio 2026, sulla base di un obiettivo di utile netto pari ad almeno 3,4 miliardi di euro. La banca conferma la strategia che combina riacquisti di azioni proprie e distribuzione di dividendi, con una quota di dividendi prevista in crescita fino ad almeno il 50%. L'obiettivo è restituire agli azionisti il ??100% dell'utile netto, al netto delle cedole sui titoli Additional Tier 1 (AT1) ed escludendo componenti straordinarie una tantum.



Il 15 ottobre 2026, la BCE ha concesso a UniCredit l'autorizzazione normativa per incrementare la propria partecipazione in Commerzbank oltre la soglia precedentemente stabilita. Il perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto rimane tuttavia subordinato a ulteriori approvazioni da parte delle autorità di vigilanza. Si prevede che tali autorizzazioni verranno ottenute nel corso del quarto trimestre o, al più tardi, entro l'inizio del 2027. "La nostra responsabilità, in qualità di Board of Managing Directors, rimane immutata: in ogni situazione, dobbiamo scegliere la strada che crea il maggior valore per i nostri clienti, i nostri dipendenti e i nostri azionisti - ha dichiarato Orlopp - Siamo convinti che, insieme a UniCredit, possiamo generare valore sfruttando in modo coerente i punti di forza di entrambe le banche".



La banca ha ulteriormente migliorato la propria redditività. Il rendimento netto del capitale tangibile (net RoTE) è salito all'11,9% nel terzo trimestre (terzo trimestre 2025: 7,8%). Nei primi nove mesi, il net RoTE ha raggiunto il livello record del 12,4% (primi nove mesi 2025: 8,2%; 10,1% al netto degli oneri di ristrutturazione). Per l'intero esercizio, Commerzbank conferma l'obiettivo di un net RoTE di circa il 12%. "Grazie a ricavi significativamente più elevati e a costi stabili, abbiamo portato il nostro net RoTE al 12% - ha affermato Carsten Schmitt, CFO - Ciò riflette il successo della nostra strategia di crescita, unito a una rigorosa disciplina sui costi. Proseguiremo lungo questa strada".



Sulla base dei risultati dei primi nove mesi, Commerzbank conferma l'obiettivo di un utile netto di almeno 3,4 miliardi di euro per l'intero esercizio 2026. La banca mantiene le previsioni sui ricavi annuali, attesi a circa 13,2 miliardi di euro. Commerzbank rivede invece la stima sul margine di interesse, portandola a circa 8,5 miliardi di euro (rispetto ai circa 8,6 miliardi di euro previsti in precedenza), a causa della maggiore concorrenza nella raccolta di depositi. La banca continua a prevedere una crescita delle commissioni nette di circa il 7%, per un valore di circa 4,3 miliardi di euro.

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