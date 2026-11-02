Milano 10:00
49.606 +0,21%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:00
10.723 -0,07%
Francoforte 10:00
25.836 +0,07%

Francoforte: andamento rialzista per TUI

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per TUI
Scambia in profit il gruppo turistico integrato, che lievita del 2,96%.
Condividi
```